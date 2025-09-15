82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 14:07
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 14:07
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 11:37
общество

«Заявлял о братках из 90-х»: Ростислав Антонов проиграл выборы в Совет депутатов в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Экс-депутата, который активно помогает бойцам СВО, обошел «Единоросс» Александр Згурин.

Ростислав Антонов проиграл выборы в Совет депутатов по округу №6 в Железнодорожном районе Новосибирска. Экс-депутата, который активно помогает бойцам СВО, обошел «Единоросс» Александр Згурин.

Ранее Антонов заявил о криминальном беспределе на выборах.

В своем Telegram-канале Антонов говорил о мощной спам-атаке, направленной против его штаба. Он также сообщал о задержании его сотрудников полицией во время попытки зарегистрировать жалобу на избирательном участке. По словам депутата, имели место случаи подкупа избирателей, доставки неизвестных лиц к местам голосования и скрытого наблюдения за деятельностью его штаба.

«К голосующим гражданам подходят люди, похожие на представителей криминальных группировок 90-х, и предлагают им продать свой голос за тысячу рублей», – подчеркнул Антонов.

Он также сообщил о том, что в период его обхода избирательного округа за ним велось наблюдение «подозрительными личностями».

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.