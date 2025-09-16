30 пассажиров не смогли вылететь из новосибирского аэропорта из-за овербукинга

Авиакомпания S7 Airlines объяснила задержку в Толмачево технической неисправностью.

В новосибирском аэропорту Толмачёво 15 сентября произошли сбои в отправке ряда авиарейсов. По сведениям Telegram-канала «Инцидент Барнаул», тридцать пассажиров столкнулись с невозможностью вылететь из Новосибирска в Северную столицу.

Как сообщает источник, причиной задержки авиаперевозчик назвал техническую неполадку, из-за которой потребовалась замена самолета. Пассажирам предоставили другой рейс с более поздним отправлением, однако некоторые выразили недовольство и подали жалобу в транспортную прокуратуру.

Помимо рейса в Санкт-Петербург, задержки коснулись и других маршрутов, в частности, в Казань и Сочи. Ряд пассажиров были вынуждены добираться до пункта назначения через Москву, а отправление других было перенесено на 17 сентября.