Более 3,5 тысяч ИТ-специалистов Новосибирской области улучшили жилищные условия благодаря господдержке

Региональные меры поддержки по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова направлены на развитие кадрового потенциала – доплаты молодым преподавателям ИТ-дисциплин, единовременные выплаты учителям информатики – победителям предметной олимпиады.



«ИТ-компании региона активно участвуют в подготовке и повышении квалификации специалистов. За что им огромная благодарность. Совместными усилиями в вузах и колледжах уже создано порядка 40 цифровых лабораторий и кафедр. С 2024 года новосибирским ИТ-компаниям доступна новая мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль при передаче имущества или денежных средств образовательным организациям», – рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.



В регионе действуют все федеральные меры поддержки ИТ-отрасли. Самая популярная – льготная ипотека. В 2025 году сотрудникам ИТ-компаний региона выдано почти 500 кредитов на 3,4 млрд рублей. С начала внедрения меры поддержки в 2022 году – более 3,5 тысяч ИТ-ипотек на 24,5 млрд рублей.



Сфера продолжает динамичное развитие. Вклад сферы «Информация и связь» в валовой региональный продукт превышает 4%, что сопоставимо со сферами сельского хозяйства и строительства. Показатель выше среднего по стране и Сибири. В первом полугодии рост выручки и налоговых поступлений составляет порядка 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Налоговые поступления в сфере информации и связи в консолидированный бюджет региона за 6 месяцев превысили 7 млрд рублей. В регионе зарегистрировано более 3 тысяч ИТ-компаний, совокупный оборот которых по итогам 2024 года превысил 190 млрд руб. Наиболее известные местные компании – Элтекс, Юзергейт, 2ГИС, ЦФТ, Арка Технолоджиз. Открыты представительства крупнейших российских цифровых экосистем – Яндекс, Сбер, VK. В отрасли задействовано порядка 30 000 специалистов. В рейтинге регионов по уровню развития отрасли программного обеспечения РУССОФТ Новосибирская область занимает 4 место.