Должница из Новосибирской области погасила полумиллионный долг, чтобы продать квартиру

Сибирячка проживает в Здвинском районе, помимо 500 тысяч рублей сибирячка оплатила 34 тысячи рублей исполнительского сбора.

Жительница д. Алексеевка, имевшая долг в 468,5 тыс. рублей по пяти исполнительным производствам (кредиты, коммунальные услуги, долг соседке), погасила его и 34 тыс. рублей исполнительского сбора после запрета на регистрационные действия с ее квартирой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Женщина ранее частично погашала долг, работая и совершая небольшие переводы, но полное погашение задолженности потребовалось для продажи недвижимости. Судебный пристав разъяснил, что продажа квартиры возможна только после полной оплаты долга. ФССП рекомендует оплачивать задолженности через официальные государственные сайты.