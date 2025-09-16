Эксперт Игорь Салов рассказал про выборы депутатов в Новосибирске

В Новосибирске стали известны предварительные итоги выборов 2025 года. Согласно данным, безоговорочную победу одержала партия «Единая Россия», набравшая 51,94% голосов.

Второе место заняла КПРФ с результатом 11,33%, а третье – ЛДПР, за которую проголосовали 9,35% избирателей. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Экспертный прогноз подтвердил Игорь Салов, возглавляющий областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». По его мнению, итоги голосования были ожидаемыми и предсказуемыми. Он отметил, что «Единая Россия» в свете последних событий продолжает укреплять свои позиции и наращивать популярность.

Одной из ключевых причин такого результата Салов назвал низкую явку, которая составила лишь 30%. Он подчеркнул, что подавляющее большинство – 70% новосибирцев – отказались от участия в выборах. Для решения этой проблемы эксперт предложил активнее внедрять электронный формат голосования, чтобы сделать процесс более доступным для граждан.

Кроме того, Игорь Салов обратил внимание на недопустимость нарушений в ходе избирательной кампании. Он упомянул о распространении в социальных сетях фотографий, на которых видно, как некоторые избиратели, как будто следуя инструкциям с телефона, отдают свои голоса, и подчеркнул, что подкуп избирателей недопустим.