«ЕР» получила 51 мандат на выборах в Заксобрание Новосибирской области

Согласно обновленной информации, партия "Единая Россия" обеспечила себе 22 депутатских кресла в заксобрании Новосибирской области, пройдя по партийным спискам. По итогам подсчета голосов, партия получила 51,91% поддержки избирателей. Об этом стало известно благодаря информации на ГАС «Выборы».

С учетом побед в одномандатных избирательных округах, общее число мандатов "Единой России" достигло 51. КПРФ получит 10 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" – по 4 места, Партия пенсионеров – 2 места, а партия "Родина" – 1 место.