Эстакаду открыли к Экспоцентру в Новосибирске

Теперь добираться до места можно гораздо быстрее.

Открытие эстакады стало значимым событием для Новосибирска, существенно улучшив транспортную доступность выставочного комплекса "Экспоцентр". Ранее, в часы пик и во время проведения крупных мероприятий, подъездные пути к комплексу были сильно загружены, что создавало неудобства для посетителей и участников. Новая эстакада призвана решить эту проблему, обеспечив беспрепятственный и быстрый проезд к "Экспоцентру" с разных направлений.

Открытие эстакады – это пример успешного сотрудничества городских властей и строительных компаний, направленного на улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни новосибирцев. Реализация этого проекта демонстрирует стремление города к развитию и созданию комфортных условий для бизнеса и отдыха. Теперь "Экспоцентр" стал еще ближе и доступнее для всех, кто заинтересован в участии в выставках, конференциях и других мероприятиях, проводимых на его площадке.