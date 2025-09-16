82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:27
пробки
5/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 09:37
общество

Эстакаду открыли к Экспоцентру в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Теперь добираться до места можно гораздо быстрее.

Открытие эстакады стало значимым событием для Новосибирска, существенно улучшив транспортную доступность выставочного комплекса "Экспоцентр". Ранее, в часы пик и во время проведения крупных мероприятий, подъездные пути к комплексу были сильно загружены, что создавало неудобства для посетителей и участников. Новая эстакада призвана решить эту проблему, обеспечив беспрепятственный и быстрый проезд к "Экспоцентру" с разных направлений.

Открытие эстакады – это пример успешного сотрудничества городских властей и строительных компаний, направленного на улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни новосибирцев. Реализация этого проекта демонстрирует стремление города к развитию и созданию комфортных условий для бизнеса и отдыха. Теперь "Экспоцентр" стал еще ближе и доступнее для всех, кто заинтересован в участии в выставках, конференциях и других мероприятиях, проводимых на его площадке.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
