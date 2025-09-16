82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:27
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:27
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 10:58
общество

«Кольцо ада уже не то»: в Новосибирске открыли новую эстакаду в районе площади Энергетиков

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Два съезда Левобережной развязки открыли в Новосибирске, теперь добраться до Экспоцентра и обратно, а также до других объектов гораздо проще.

В Новосибирске 11 сентября, начиная с 6 часов утра, вступили в силу изменения в организации дорожного движения на площади Энергетиков. Теперь автомобили, следующие из аэропорта Толмачёво в направлении Димитровского моста, направляются по открытой эстакаде в составе Левобережной развязки. Тоже касается и транспорта, который двигается в сторону аэропорта и Экспоцентра.

Фото «Кольцо ада уже не то»: в Новосибирске открыли новую эстакаду в районе площади Энергетиков 2

Стоит отметить, что маршрут из аэропорта в центр города удлинился, но время в пути сократилось. Благодаря новой эстакаде водители смогут избежать ряда перекрестков, располагавшихся на площади Энергетиков.

Фото «Кольцо ада уже не то»: в Новосибирске открыли новую эстакаду в районе площади Энергетиков 3

Напомним, что ранее остановка общественного транспорта «ТЭЦ-2» была перенесена на 50 метров ближе к зданию, расположенному по адресу Станционная, 4. Согласно схеме, предоставленной региональным управлением МВД, новая эстакада, ведущая к Димитровскому мосту, даёт возможность объехать кольцевое движение на площади Энергетиков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.