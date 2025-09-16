Мэр Новосибирска поручил ускорить закупку спецтехники по промывке ливневок к следующему сезону

Почти 26 млн рублей направила мэрия Новосибирска на промывку сетей ливневой канализации, подчеркнул сегодня мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании. С начала года промыто более 2 000 метров коммуникаций, отремонтирован 171 смотровой колодец и 240 дождеприемников.

«Работу по промывке каналов ливневой канализации надо вести более интенсивно. Давайте это учитывать при формировании бюджета. Потому что системная работа в этом направлении не проводилась, и нужно исправлять ситуацию, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – Я ставил задачу приобрести машину для прочистки каналов ливневой канализации. Она недешёвая – порядка 32 млн рублей. По итогам закупки спецтехники образовалась экономия в 57 млн рублей, часть которых нужно направить на приобретение оборудования для промывки сетей».

Как доложил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, мэрия заключила два контракта на промывку ливневой канализации. Благодаря существенной экономии во время конкурсных процедур удалось увеличить объёмы промываемых сетей практически в 3,5 раза относительно запланированных объёмов.

«На текущий момент по первому контракту выполнено 12 из 17 выданных заданий, и по второму контракту уже отработано 7 из 13 заданий, то есть в принципе работы по промывке практически завершаются», – отметил Александр Стефанов.

Очищены коммуникации на улицах Шлюзовой, Смородиновой, Адриена Лежена, Николая Островского, Бориса Богаткова, Большевистской, Серебренниковской. Промыты сети на Красном проспекте, улицах Сибревкома, Красина, Макаренко, Мира, Учительской, Дмитрия Донского, Объединения, Моторной.

Некоторые прочищенные участки были забиты илом и мусором на 70 %. Подрядчик работает по технологии гидродинамической прочистки с помощью специализированных комбинированных машин, оснащённых каналопромывочным и илососным оборудованием.

Сейчас в Новосибирске ведутся работы по промывке магистральных коллекторов на 11 участках общей длинной 4 728 метров: по улицам Вавилова, Заозерной, Киевской, 9-й Гвардейской Дивизии, Троллейной, Гоголя, Столетова, Комсомольской, Железнодорожной, Петухова и Северном проезде.

«В работе сети диаметром от 150 миллиметров до 2 метров. И сейчас мы перешли на магистральные трубопроводы ещё большей протяжённости», – пояснил Александр Стефанов.

Всего с начала 2025 года в Новосибирске промыто почти 2 100 метров коммуникаций, силами ДЭУ отремонтирован 171 смотровой колодец и 240 дождеприемников.

Сбор коммерческих предложений по закупке специализированной машины по промывке ливневой канализации заканчивается, уточняются параметры техники, идёт подготовка к размещению закупки.

«Ускоряйте конкурсные процедуры, проводите аукционы и закупайте, чтобы к следующему сезону машина пришла, мы успели её изучить и подготовить. Весной, как только грунт оттает, необходимо приступить к этой важной работе», – поставил задачу мэр Максим Кудрявцев.