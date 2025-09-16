Московские футболисты провели матч в поддержку дальневосточных леопардов

На «ВТБ Арене» сразились две легендарных московских футбольных команды «Динамо» и «Спартак», игра состоялась 13 сентября и стала одной из самых масштабных экологических акций. «Динамо» решил поддержать проект генерального спонсора клуба – банка ВТБ в организации кампании в защиту дальневосточного леопарда. Животные считаются самыми редкими и крупными кошками планеты. Сегодня, по данным экологов, их популяция в России составляет всего около 120 особей.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо», участники вышли на поле в специальной форме с изображением дальневосточного леопарда в синем окрасе, который символизирует возрождение вида.

Для болельщиков на территории организовали квест программу: «По следам леопарда» и предлагали тематический мерч, а также сувениры. Футбольное поле имело специальное оформление, а на стадионе находились «леопардовые» кресла для юных зрителей.

Нападающий Константин Тюкавин, вернувшийся на поле после длительного восстановления от ранее полученной травмы, отметил особую важность акции.

«До сих пор не покидают положительные эмоции после возвращения на поле в официальной игре. Очень этого ждал, долго готовился. В футболе не бывает чудес, и чтобы набрать оптимальную форму, объективно потребуется время. Со своей стороны, приложу все усилия, чтобы болельщики как можно скорее увидели прежнего Тюкавина. Спасибо им за невероятную поддержку, которую я ощутил, когда вышел на поле. Как любитель животных, я полностью поддерживаю эту инициативу», – отметил он.

Председатель совета директоров команды Дмитрий Гафин подчеркнул, что спорт и социальная ответственность неразделимы.

«Поддержка природоохранных проектов — это наш вклад в сохранение биоразнообразия России. Мы с удовольствием решили поддержать эту акцию. Как мне кажется, получилось очень красиво», – считает Гафин.

Матч продемонстрировал, что спортивные мероприятия могут быть эффективной платформой для привлечения внимания к экологическим проблемам. Ожидается, что подобные инициативы станут регулярными в российском футболе, объединяя спортивные достижения с социально значимыми проектами.

Добавим, что дальневосточный леопард находился на грани исчезновения – 20 лет назад в природе оставалось всего 35 особей. Однако благодаря программе защиты в национальном парке «Земля леопарда» популяцию удалось увеличить и в 2024 году зафиксировано рекордное число рождений – 14 котят. Внимание к редким видам животных играет решающую роль в их сохранении.