Мужчина, который убил 9-летнюю девочку под Новосибирском, умер в тюрьме

Олег Голдин, обвиняемый в жестоком убийстве 9-летней девочки в новосибирском селе Каменка, умер в больнице при исправительном учреждении.

Его смерть может послужить формальным основанием для закрытия уголовного дела в отношении него.

По данным следствия, трагедия произошла летом 2024 года, когда мать ребенка уехала в командировку, оставив дочь на попечение семейной пары. В чужом доме девочка стала жертвой чудовищных издевательств. Под предлогом так называемого «изгнания дьявола» ее морили голодом, избивали крапивой и заставляли стоять босиком на жгучих листьях.

Все эти действия супруги фиксировали на видео. Анну Голдину следствие обвинило в истязаниях (ст. 117 УК РФ), а ее мужа Олега — не только в истязаниях, но и в умышленном убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На момент смерти обвиняемый находился в следственном изоляторе в ожидании приговора. В региональном следственном управлении СКР подтвердили изданию "АиФ-Новосибирск" в комментарии, что по факту кончины Олега Голдина проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.