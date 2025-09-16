82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:28
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:28
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 10:57
общество

Новосибирские браконьеры выплатят почти полмиллиона рублей за охоту на косуль

Фото: рixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Браконьеры выследили и застрелили трёх сибирских косуль, теперь им придется выплатить 440 тысяч рублей.

В охотничьих угодьях «Промысел», недалеко от села Осинцево, 5 марта были обнаружены факты незаконной охоты. Неизвестные лица, не имея соответствующих разрешений, произвели отстрел трех сибирских косуль, после чего осуществили разделку туш и их транспортировку. Об инциденте сообщила пресс-служба судебных органов общей юрисдикции.

Судебное разбирательство завершилось вынесением приговора для обоих правонарушителей. Им назначено условное лишение свободы сроком на 3,5 года каждому, с установлением испытательного срока в 2 года. Помимо основного наказания, на осужденных возложены дополнительные обязательства. Также виновные обязаны компенсировать нанесенный ущерб в размере 440 тысяч рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.