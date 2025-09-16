Новосибирский облсуд пересмотрит приговор создателю религиозной секты Виссариону*

Приговор оспорила прокуратура, обвиняемые, их адвокаты, а также один из потерпевших.

Согласно материалам дела, в начале 1990-х годов Сергей Тороп, вместе со своими сподвижниками Вадимом Редькиным и Владимиром Ведерниковым основал и руководил религиозной организацией на юге Красноярского края. Эта организация, известная как «Единая вера», насчитывала более 5 тысяч приверженцев. Целью создателей учения было манипулирование людьми и получение финансовой выгоды за счет привлечения средств последователей и использования их труда без оплаты.

В сентябре 2020 года руководство религиозной организации было задержано и перевезено в Новосибирск. Никто из обвиняемых не признал своей вины. В период проведения следственных действий, по иску прокуратуры Красноярского края, суд принял решение о ликвидации религиозной организации и исключении её из Единого государственного реестра юридических лиц.

В июне Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, назначив им наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также обязал осужденных выплатить пострадавшим компенсацию в размере 40 миллионов рублей.

«Общины Виссариона»* — религиозная организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.