Новосибирский суд наказал владелицу наркопритона под Новосибирском

Сибирячка осуществляла незаконную деятельность в Искитиме.

В городе Искитиме суд вынес решение по делу горожанки, организовавшей наркопритон в своей квартире. Как сообщает пресс-служба судебной системы, женщина регулярно предоставляла свое жилище для немедицинского использования наркотических и психотропных препаратов.

Сотрудниками правоохранительных органов было зарегистрировано пять эпизодов подобной незаконной деятельности. При этом, как установило следствие, владелица квартиры осознавала цели, с которыми используется её собственность.

Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно.