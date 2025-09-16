82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 17:09
пробки
5/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 17:09
пробки
5/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 14:17
общество

Новосибирский суд наказал владелицу наркопритона под Новосибирском

Фото: pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Сибирячка осуществляла незаконную деятельность в Искитиме.

В городе Искитиме суд вынес решение по делу горожанки, организовавшей наркопритон в своей квартире. Как сообщает пресс-служба судебной системы, женщина регулярно предоставляла свое жилище для немедицинского использования наркотических и психотропных препаратов.

Сотрудниками правоохранительных органов было зарегистрировано пять эпизодов подобной незаконной деятельности. При этом, как установило следствие, владелица квартиры осознавала цели, с которыми используется её собственность.

Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.