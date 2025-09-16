Новосибирским арендодателям грозит до трёх лет тюрьмы за невыплату налогов

Можно также «отделаться» штрафом.

Собственники недвижимости, практикующие сдачу квартир в аренду, не декларируя доходы и не регистрируя временно проживающих, подвергают себя риску серьезных финансовых санкций, вплоть до уголовного преследования.

Как отметил эксперт по жилищному праву Дмитрий Бондарь в интервью изданию «Абзац», налоговые органы имеют право наложить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога при непреднамеренном уклонении. В случае доказательства умышленного сокрытия доходов штраф увеличивается до 40%. Помимо этого, начисляются пени за каждый день просрочки платежа.

При серьезных нарушениях законодательства арендодателю может быть вменена уголовная ответственность согласно статье 198 УК РФ, предусматривающая штрафные санкции до 300 тысяч рублей или тюремное заключение сроком до трех лет.

Также владельцы жилья могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы за несоблюдение правил регистрации граждан по месту пребывания (статья 19.15.2 КоАП РФ).