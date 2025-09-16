Новосибирское метро запускает коллекционную серию жетонов на станции «Спортивная»

Купить их можно будет с 17 сентября, каждый получит свой порядковый номер — от 0001 до 9999.

Новосибирская подземка заявила о начале реализации серии памятных жетонов. Эта ограниченная серия посвящена появлению «Спортивной» – четырнадцатой по счету станции метро в городе, как заявили представители службы информации метрополитена Новосибирска.

Купить эксклюзивные жетоны можно будет начиная с 17 сентября непосредственно на станции «Спортивная». Общий тираж составит 10 тысяч штук, и каждый жетон будет пронумерован в диапазоне от 0001 до 9999. Повторного выпуска после реализации всего тиража не предвидится.

В руководстве метрополитена сообщили о намерениях в дальнейшем выпускать целую серию коллекционных жетонов. Реализация будет происходить в кассе станции в строгом соответствии с нумерацией.