82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:28
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:28
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 11:58
общество

Новосибирское метро запускает коллекционную серию жетонов на станции «Спортивная»

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Купить их можно будет с 17 сентября, каждый получит свой порядковый номер — от 0001 до 9999.

Новосибирская подземка заявила о начале реализации серии памятных жетонов. Эта ограниченная серия посвящена появлению «Спортивной» – четырнадцатой по счету станции метро в городе, как заявили представители службы информации метрополитена Новосибирска.

Купить эксклюзивные жетоны можно будет начиная с 17 сентября непосредственно на станции «Спортивная». Общий тираж составит 10 тысяч штук, и каждый жетон будет пронумерован в диапазоне от 0001 до 9999. Повторного выпуска после реализации всего тиража не предвидится.

В руководстве метрополитена сообщили о намерениях в дальнейшем выпускать целую серию коллекционных жетонов. Реализация будет происходить в кассе станции в строгом соответствии с нумерацией.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.