Новосибирцы отдыхали этим летом больше, выбирая в Азии — Китай, а в Европе — Германию

Этим летом в путешествие за границу отправилось на 9% больше наших соотечественников, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии – 38% и 37% соответственно. При этом самой популярной страной остаётся Турция – причём как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Востребованными направлениями, кроме Турции, ожидаемо стали Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+282% в сравнении с прошлым летом), он же входит в топ-3 вместе с Китаем и Таиландом. В Африке абсолютный лидер – Египет, в топе также Марокко и Тунис, который показывает наибольший прирост по числу поездок (+249%). На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ и Саудовская Аравия, при этом наблюдается рост нетипичных для россиян направлений: Бахрейн (+32%), Ирак (+24%).

В Европе чаще посещали Литву, Италию и Румынию, но в рейтинг по самой заметной динамике они не попали – его возглавили Польша (+32%), Монако (+31%) и Ирландия (+26%). Почти весь турпоток в Северную Америку пришёлся на США и Кубу (суммарно 86%). При этом США приросли на 25%, а Куба упала на 20%. В Южной Америке больше половины туристов (60%) посещали Бразилию и Аргентину, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда остался неизменным.

Новосибирцы традиционно выбирали Казахстан и Турцию. Но, если соседняя страна этим летом показала прирост туристического потока на 26%, то спрос на отдых в Турции остался в рамках прошлогодних значений. На третьем месте оказалась Абхазия. Отдыхать туда улетело на 7% больше туристов, чем в прошлом году. По-прежнему в числе самых желанных зарубежных стран – Китай и Таиланд. Страны Азии в целом показали уверенный рост числа отдыхающих. Рекордсменом стал Вьетнам, увеличив турпоток в 4 раза. Активно сибиряки выезжали также в Монголию, Республику Корея. Изменения произошли по направлению стран Африки. Интерес жителей региона возрос к Египту, Марокко, Тунису, ЮАР и Алжиру. Из стран Европы сибирских путешественников больше всего интересовали – Германия и Италия.

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха у россиян, является ещё и самым популярным местом для транзитных перелётов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом для россиян ожидаемо стал Стамбул. Казахстан занимает второе место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще. Популярным остаётся транзит через ОАЭ: страна занимает четвёртое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году.

Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом – 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.