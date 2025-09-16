82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:27
пробки
5/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:27
пробки
5/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 09:58
общество

Новосибирцы выиграли грант на форуме «ПроРегион»

Фото: мэрия Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Молодые новосибирцы активно участвовали в работе площадки грантов Росмололодёжи.

Молодежный форум Сибирского федерального округа под названием «ПроРегион» развернулся на территории образовательного парка имени Олега Кошевого. Свыше 300 представителей молодежи из 43 субъектов Российской Федерации собрались для рассмотрения вопросов, касающихся развития человеческого потенциала. Они посещали специализированные занятия, прослушивали лекции, общались с профессионалами в различных областях и занимались командной работой, основанной на общих ценностях и личных интересах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Новосибирские участники форума проявили себя в рамках площадки грантовой поддержки от Росмолодежи. Победу одержала Мария Зорина, представляющая новосибирский центр молодежных инициатив «Пионер». Ее проект под названием «Сетевая антинаркотическая акция «Добрая птица»» был отмечен и получил финансовую поддержку в размере 325 тысяч рублей.

В рамках реализации данного проекта планируется проведение мероприятий по противодействию распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ в молодежной среде, а также физическое устранение надписей, рекламирующих подобные вещества.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.