Новосибирцы выиграли грант на форуме «ПроРегион»

Молодые новосибирцы активно участвовали в работе площадки грантов Росмололодёжи.

Молодежный форум Сибирского федерального округа под названием «ПроРегион» развернулся на территории образовательного парка имени Олега Кошевого. Свыше 300 представителей молодежи из 43 субъектов Российской Федерации собрались для рассмотрения вопросов, касающихся развития человеческого потенциала. Они посещали специализированные занятия, прослушивали лекции, общались с профессионалами в различных областях и занимались командной работой, основанной на общих ценностях и личных интересах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Новосибирские участники форума проявили себя в рамках площадки грантовой поддержки от Росмолодежи. Победу одержала Мария Зорина, представляющая новосибирский центр молодежных инициатив «Пионер». Ее проект под названием «Сетевая антинаркотическая акция «Добрая птица»» был отмечен и получил финансовую поддержку в размере 325 тысяч рублей.

В рамках реализации данного проекта планируется проведение мероприятий по противодействию распространению и употреблению наркотических и психотропных веществ в молодежной среде, а также физическое устранение надписей, рекламирующих подобные вещества.