Новые методы онкотерапии покажут на форуме в Новосибирске

С 23 по 26 сентября в наукограде Кольцово пройдет XII Российский форум биотехнологий OpenBio-2025.

Ключевыми темами мероприятия станут метаболическое здоровье человека, разработка онковакцин и другие передовые направления в биотехнологической отрасли. Анонс программы форума состоялся 16 сентября на пресс-конференции с участием министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева.

Вадим Васильев подчеркнул стратегическую важность биотехнологий для развития региона и отметил, что OpenBio служит ключевой отраслевой площадкой. По его словам, область обладает мощным потенциалом в этой сфере, который включает академические институты, наукоград Кольцово и строящийся синхротрон «СКИФ». Форум играет vitalную роль, объединяя на одной площадке ведущих ученых, представителей бизнеса и государства для генерации и внедрения новых идей.

Министр также подробно остановился на мерах государственной поддержки отрасли. Общий объем финансирования по программе «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» в 2024 году достиг 2,4 млрд рублей. Эти средства направляются на создание инновационной инфраструктуры, научные проекты и поддержку талантливой молодежи. Дополнительно на коммерциализацию разработок, в том числе в биотехнологиях, ежегодно выделяется 170 млн рублей. Также в сотрудничестве с Российским научным фондом поддерживаются фундаментальные исследования: в 2025 году 63 проекта получили гранты на 86 млн рублей, более половины из которых связаны с медициной и биотехнологиями.

Руководитель форума Юлия Линюшина представила программу OpenBio-2025. В этом году мероприятие включает расширенную четырехдневную научную конференцию с более чем 200 экспертных выступлений, 20 секций и дискуссий, а также первый в России мастер-класс по синтезу мРНК. Одним из нововведений станет участие молодых ученых младше 18 лет. Всего для участия зарегистрировались более 1000 инноваторов из 46 регионов России и 7 стран, а на конференцию подано 377 тезисов по широкому спектру тем.

Деловая программа форума будет включать круглые столы по актуальным отраслевым вызовам. В центре внимания окажутся роль микробиома в развитии ожирения и диабета, а также влияние новейших препаратов. Впервые пройдет симпозиум «Инженерия живого: технологии будущего медицины и биопроизводства», посвященный синтетической биологии и геномным технологиям. Отдельные сессии будут посвящены персонализированной терапии, включая доклад о результатах первой фазы клинических исследований отечественной онковакцины.

