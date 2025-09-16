82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 14:28
пробки
5/10
погода
+19.3°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 12:27
общество

Почти 26 млн рублей направили на промывку ливнёвок в 2025 году в Новосибирске

Фото: мэрия Новосибирск
За счёт экономии на конкурсах удалось увеличить объёмы почти в 3,5 раза от запланированного.

В текущем году на очистку ливневых стоков выделено около 26 миллионов рублей. В прошлом подобные мероприятия проводились от случая к случаю, теперь же мы стараемся наладить систематический подход. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Было заключено два договора. Благодаря сэкономленным средствам в ходе конкурсных процедур, масштаб работ был увеличен почти в 3,5 раза по сравнению с первоначальным планом. Для выполнения задач используется метод гидродинамической очистки – специализированное оборудование, промывающее трубы струёй воды под высоким давлением.

На данный момент произведена очистка свыше 2 километров водосточных сетей на улицах Лежена, Богаткова, Островского, Большевистской, Серебренниковской, на Красном проспекте и других участках. Степень заиливания в этих местах достигала 70%.

Дарья Лапина
