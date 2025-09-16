82.76% -1.2
сегодня 08:38
общество

Под Новосибирском откроют первый в стране филиал северокорейского университета

Фото: Сиб.фм
Учебное заведение появится в Академгородке.

В новосибирском Академгородке планируется открытие первого в России филиала ведущего северокорейского университета – Университета имени Ким Ир Сена. Запуск представительства запланирован ориентировочно на период 2025-2026 годов. Об этом стало известно изданию Сиб.фм.

В настоящий момент ведется поиск подходящей площадки для размещения, в качестве одного из рассматриваемых вариантов выступает новый комплекс с лекционными залами Новосибирского государственного университета.

Предусматривается налаживание тесного взаимодействия, включающего студенческий и преподавательский обмен, а также внедрение программ двойного диплома. Для получения такого диплома студентам из Северной Кореи необходимо будет пройти обучение в НГУ в течение как минимум одного года.

Дарья Лапина
Журналист

