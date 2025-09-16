Сибирячка выманила 900 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области на фиктивный лагерь

Жительнице Бердска вынесли приговор в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Жительница Бердска признана виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что с июня по август 2021 года, будучи учредителем коммерческой организации, она предоставила фиктивный акт о проведении областной профильной смены для детей.

На основании подложных документов организация получила более 900 тысяч рублей из бюджета Новосибирской области, которые осужденная потратила на личные нужды.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Бюджету Новосибирской области причинен ущерб в крупном размере.