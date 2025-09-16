«Справедливая Россия» обошла «Единую Россию» в Барабинске под Новосибирском

По результатам подсчета голосов на трехдневных выборах в Заксобрание Новосибирской области в городе Барабинск больше всех голосов набрала партия «Справедливая Россия». Об этом свидетельствует данные ГАС «Выборы» (есть в распоряжении Сиб.фм).

При этом в целом по Барабинскому району «ЕР» набрала больше всех голосов: 38,24% (почти пять тысяч), у эсеров – 33,14% (4275 голосов). КПРФ набрала 7,87% (около тысячи).

Главным действующим лицом кампании в Барабинском районе стал депутат Константин Терещенко, примкнувший к эсерам. Он довольно популярен в этих краях, что отразилось на результатах выборов.

«Жители дали оценку деятельности «Команды справедливости» и моей работы в качестве депутата. Наша общественная приемная работает больше трех лет. Мое правило — относиться к проблемам людей, как к своим личным. Спасибо всем за поддержку», —прокомментировал результаты выборов для Сиб.фм Константин Терещенко.

