82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 17:09
пробки
5/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 17:09
пробки
5/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 15:13
политика

«Справедливая Россия» обошла «Единую Россию» в Барабинске под Новосибирском

Фото: Константин Терещенко
Подпишитесь на Telegram-канал

По результатам подсчета голосов на трехдневных выборах в Заксобрание Новосибирской области в городе Барабинск больше всех голосов набрала партия «Справедливая Россия». Об этом свидетельствует данные ГАС «Выборы» (есть в распоряжении Сиб.фм).

При этом в целом по Барабинскому району «ЕР» набрала больше всех голосов: 38,24% (почти пять тысяч), у эсеров – 33,14% (4275 голосов). КПРФ набрала 7,87% (около тысячи).

Главным действующим лицом кампании в Барабинском районе стал депутат Константин Терещенко, примкнувший к эсерам. Он довольно популярен в этих краях, что отразилось на результатах выборов.

«Жители дали оценку деятельности «Команды справедливости» и моей работы в качестве депутата. Наша общественная приемная работает больше трех лет. Мое правило — относиться к проблемам людей, как к своим личным. Спасибо всем за поддержку», —прокомментировал результаты выборов для Сиб.фм Константин Терещенко.

Больше новостей о прошедших выборах — по ссылке.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.