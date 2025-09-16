Студенты СГУГиТ посетили окружной молодежный образовательный форум «ПроРегион»

С 9 по 12 сентября активисты Управления по воспитательной работе и молодежной политике Сибирского государственного университета геосистем и технологий Егор Рябых, Александра Солдатова и Олег Подлубный представили университет на молодежном форуме «ПроРегион». В этом году форум впервые приобрел статус окружного для Сибирского федерального округа.

В течение форума студенты:

- приняли участие в конкурсах молодежных проектов и представили инициативы нашего университета;

- получили уникальный опыт на образовательных площадках форума: лекции, мастер-классы и открытые диалоги с ведущими экспертами страны;

- нашли новых друзей и партнеров для совместных проектов и будущих инициатив;

- участвовали в спортивных и культурных активностях, показав командный дух и энергию.

– Такие мероприятия формируют новое поколение профессионалов, способных брать на себя ответственность, предлагать инициативы и реализовывать их на высоком уровне. Уверена, что полученные ими знания и опыт станут фундаментом для будущих достижений и внесут весомый вклад в развитие молодежной политики университета, –подчеркнула проректор по молодежной политике Наталья Борисовна Кирилова.

Наши представители продемонстрировали креативность, лидерские качества и показали, что студенческое сообщество СГУГиТ – это талантливая и амбициозная молодежь.