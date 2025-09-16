Свыше 3,5 тысяч ИТ-ипотек получили новосибирцы благодаря господдержке

Только в 2025 году сотрудникам ИТ-компаний выдано почти 500 кредитов на сумму 3,4 млрд рублей.

Правительство Новосибирской области приоритетно развивает ИТ-сферу, укрепляя кадровый потенциал доплатами преподавателям и учителям информатики. Местные ИТ-компании участвуют в подготовке специалистов, создано около 40 цифровых лабораторий и кафедр в вузах и колледжах. С 2024 года действует инвестиционный налоговый вычет для ИТ-компаний, поддерживающих образовательные учреждения.

В регионе востребована льготная ИТ-ипотека: в 2025 году выдано почти 500 кредитов на 3,4 млрд рублей, а с 2022 года – свыше 3,5 тысяч ипотек на 24,5 млрд рублей.

Доля сферы «Информация и связь» в ВРП превышает 4%, что сопоставимо с вкладом сельского хозяйства и строительства. Выручка и налоговые поступления в отрасли выросли на 30% за первое полугодие, налоговые отчисления в бюджет превысили 7 млрд рублей.

В Новосибирской области более 3 тысяч ИТ-компаний с совокупным оборотом свыше 190 млрд рублей в 2024 году, включая «Элтекс», «Юзергейт», «2ГИС», ЦФТ, «Арка Технолоджиз». Открыты представительства «Яндекс», «Сбер», VK. В отрасли занято около 30 тысяч специалистов. Новосибирская область занимает четвертое место в рейтинге РУССОФТ по уровню развития программного обеспечения.