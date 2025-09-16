Цены на поддержанные иномарки упали на 2% в Новосибирске

Средняя стоимость подержанной машины составляет 894 тысячи рублей.

В течение летних месяцев в регионе отмечено уменьшение средних расценок на автомобили, бывшие в эксплуатации. В сравнении с минувшим годом, снижение составило 2%. На данный момент, средняя стоимость подержанного автомобиля зафиксирована на отметке 894 тысячи рублей.

Согласно информации, предоставленной аналитиками РБК Новосибирск, начиная с августа, на вторичном рынке наблюдается тенденция к увеличению объемов продаж. Особенно выражен повышенный спрос со стороны покупателей на автомобили китайского производства, где рост продаж достиг 29%. Специалисты объясняют такую динамику выгодными скидками на новые модели китайских авто и более доступными условиями по автокредитам.

Среди китайских марок наиболее значительное снижение продемонстрировали: Haval Jolion, потеряв 17% стоимости и оцениваясь теперь в 1,8 млн рублей; Chery Tiggo T11, подешевевший на 12% до 434 тысяч рублей; и Chery Tiggo 7 Pro, также снизившийся на 12% до 1,7 млн рублей.

На рынке подержанных японских автомобилей также зарегистрировано снижение цен, составившее 4%. Средняя цена на такие машины установилась на уровне 866 тысяч рублей. Наиболее востребованные модели среди японских производителей – Toyota Corolla и Camry, Subaru Forester, а также Honda Fit и CR-V.

Стоимость немецких автомобилей с пробегом снизилась на 5%, достигнув 1,7 млн рублей. Самыми популярными моделями стали Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-Class и C-Class, а также BMW 5-Series и X5.