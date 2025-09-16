В Москве и Подмосковье запустили сервис временной занятости

Быстрый поиск подработки стал доступен на популярном сайте объявлений. Об этом сообщили аналитики Авито Подработки. Теперь сервис доступен для жителей Москвы и Московской области, он поможет оперативно закрывать кадровые потребностей бизнеса. По данным сервиса,, с января по август 2025 года интерес москвичей к подработке вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общероссийский показатель составил 62%.

Теперь пользователи могут получать оплату в течение 1-2 суток после подтверждения закрытия смены. Для бронирования смены не требуется проходить собеседования — достаточно иметь статус самозанятого, который можно оформить непосредственно на платформе. Самые востребованные исполнители на сервисе: специалисты по разгрузке товаров, сборщики и упаковки.

В настоящее время на платформе доступно более 3 тысяч активных смен от проверенных заказчиков в крупных городах России, включая Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Нижний Новгород. Сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, его можно найти при переходе из небольшого меню под поисковой строкой в разделе «Подработка» или с помощью фильтров.. В дальнейшем планируется подключение веб-версии платформы.

«Как один из технологических лидеров в индустрии мы стремимся постоянно развивать наши сервисы и упрощать пользовательский опыт с одной стороны, и отвечать на запросы рынка. Теперь компании, которые базируются в столице и области, могут гибко подходить к закрытию срочных задач, а жители — удобно управлять своим графиком и дополнительным доходом», — комментирует старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

Старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

«По итогам восьми месяцев количество предложений подработки в Москве выросло на 22% год к году. Интерес москвичей к такому формату увеличился на 74%. Запуск сервиса в столице напрямую отвечает запросам рынка: люди ищут возможности для дополнительного заработка, бизнесу нужны дополнительные рабочие руки. Сервис уже представлен в более чем 20 городах страны. Дальнейшие планы по расширению географии есть и до конца 2025 года, в городах с повышенным спросом на подобный формат занятости», — отмечает директор Авито Подработки Сергей Яськин.