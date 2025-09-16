В Новосибирске эксперты рассказали о легальных способах снижения налоговой нагрузки

Начальник контрольного отдела УФНС России по Новосибирской области Самсонова Елена Викторовна и директор ООО «Финансовый навигатор», руководитель комитета по финансам и налогообложения регионального отделения «Опоры России» Рапота Наталья Анатольевна приняли участие в обсуждении по оптимизации налогов. Спикеры озвучили законные схемы, финансовые риски и подняли актуальные вопросы в ходе круглого стола в пресс-центре медиахолдинга Сиб.фм Group.

Помощь вместо наказания

В Новосибирске в последние годы приоритетом является предупреждение налоговых правонарушений и обеспечение равных условий для всех участников бизнеса, а не применение жёстких фискальных мер. Об этом заявила Елена Самсонова, подчеркнув, что количество выездных проверок регионального УФНС сокращается.

Основная цель – дать налогоплательщикам возможность исправить ситуацию, устранив выявленные налоговые нарушения путем уточнения ими своих налоговых обязательств, до назначения выездной проверки, которая влечет за собой значительные финансовые потери.

«Налоговые органы нацелены на то, чтобы налогоплательщики раньше получали информацию о совершенных ими налоговых правонарушениях и могли добровольно уплатить сумму заниженного налога и соответствующую ей пени, до назначения выездной налоговой проверки. Так как при запуске процедуры проверки в разы возрастают финансовые затраты налогоплательщиков по причине штрафных санкций до 40 % от неуплаченной суммы и пени», – объяснила Елена Самсонова.

Начальник контрольного отдела УФНС России по Новосибирской области отметила, что затягивание с уплатой налогов приводит к начислению пени, что увеличивает финансовую нагрузку, а неуплата налогов в дальнейшем может повлечь за собой и уголовную ответственность. Елена Самсонова подчеркнула: «Налоговые органы, в случае неуплаты налога в течение 75 дней после вступления в силу решения по налоговой проверки обязаны передать все материалы в следственные органы».

Однако налоговые органы готовы оказывать поддержку плательщикам, стремящимся исправить ситуацию.

«Даже, когда по проверке доначислены значительные суммы, то существует механизм предоставления рассрочки. Мы стараемся минимизировать вред, который плательщики сами себе нанесли. Им оказывается помощь в рамках действующего законодательства всем, кто хочет дальше продолжать работать легально», – заверила Елена Самсонова.

Цель – развитие собственного производства

По словам начальника контрольного отдела УФНС России по Новосибирской области Елены Самсоновой, за последний год в налоговой системе произошли значительные изменения, затронувшие как жителей, так и бизнес. В частности, с 2025 года был введен НДС для компаний, применяющих упрощённую систему налогообложения, а также увеличены ставки налога на прибыль.

При этом государство стимулирует развитие производства и импортозамещение.

«Государство нацелено на то, чтобы развивать производство, то есть не купи-продай, а именно чтобы у нас на территории Российской Федерации производились различные товары, работы, услуги, чтобы мы не зависели от импортных товаров. Суммы, которые направлены на приобретение оборудования, на расширение производства включаются в расходы и к ним применяются повышающие коэффициенты (например, коэффициент, увеличивающий первоначальную стоимость отдельных ОС, и т.д.)», – пояснила Елена Самсонова, подчеркнув, что предприятия, инвестирующие в оборудование, могут рассчитывать на налоговые льготы.

Елена Самсонова также отметила, что налоговые органы тщательно анализируют модели оптимизации с точки зрения их соответствия действующему законодательству.

Предприятие без бухгалтера

В Новосибирской области с конца 2024 года действует специальный режим налогообложения «АвтоУСН» (автоматизированная упрощенная система налогообложения), предназначенный для микробизнеса. Об этом сообщила Наталья Рапота.

«Это интересная система налогообложения, которая подходит для микробизнеса. В ее принципе все доходы предпринимателя считаются автоматически уполномоченным банком (на данный момент их 10 в регионе), в котором у предпринимателя должен быть открыт расчетный счет. И если предприниматели перешли на «АвтоУСН», то они освобождены от уплаты страховых взносов 30 % за работников до пяти человек, вносится только фиксированный размер – 2750 рублей в год», – пояснила эксперт.

По словам Натальи Рапоты, такая система может быть выгодна предпринимателям, стремящимся упростить налоговые расчеты и не имеющим возможности нанимать бухгалтера. Однако, пока эта схема только начинает внедряться в практику.

Легализация доходов

Наталья Рапота отметила, что владельцы бизнеса на маркетплейсах часто попадают в налоговые ловушки из-за отсутствия бухгалтерской грамотности.

«Предприниматели, которые туда ушли, уже в прошлом году очень сильно пострадали. Они неграмотно подходили к финансовой стороне, считая, что сумма, упавшая на расчетный счет и есть выручка. С нее оплачивали 6 %. На самом деле выручкой является отчет маркетплейса о том, за сколько конечный потребитель приобрел ваш товар. То есть если товар продается 100 рублей, то 100 рублей является выручкой», – пояснила спикер.

Она подчеркнула, что налогооблагаемая база определяется отчетом маркетплейса о конечной цене товара для потребителя.

При расчете налогов не учитываются расходы на рекламу, доставку и хранение на складе. При этом, как отметила Рапота, важно учитывать выбранную систему налогообложения.

Сегодня часто выбор стоит между самозанятостью и ИП. Режим самозанятости на сегодняшний момент подходит для тех, кто оказывает услуги или продает изделия, изготовленные собственноручно, нерегулярно, так как налог платится только с фактически полученного дохода. В отличие от индивидуального предпринимательства (ИП), самозанятый не обязан платить фиксированные страховые взносы, даже если временно не ведет деятельность, но при этом может добровольно вносить деньги на будущую пенсию.

Эксперт считает, что самозанятость идеально подходит для мелких подработок, таких как изготовление украшений или сдача квартиры в аренду на короткий срок. Однако, если деятельность становится регулярной и приносит стабильный доход, режим самозанятости может перестать быть выгодным из-за ограничений по доходу и невозможности нанимать сотрудников. В этом случае целесообразно зарегистрироваться как ИП.

Спикеры отметили важность легализации доходов: особенно если они приходят из разных источников. В случае, если поступления идут от неподтвержденных лиц, то банк может заблокировать транзакции (Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма») и потребовать объяснений для подтверждения законности происхождения средств.

Также для получения кредитов или ипотеки нужна подтвержденная история доходов, которую сложно предоставить, если доходы нигде не декларируются.