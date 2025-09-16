В Новосибирске климатолог Непомнящих заявил об аномальной погоде на октябрь

Новосибирск готовится к аномальным явлениям природы в октябре 2025 года. Ожидаются ливни и снегопады.

Об этом сообщил климатолог Алексей Непомнящих.

По словам спикера, октябрь 2025 года в Новосибирске и окрестностях будет характеризоваться чередованием периодов необычайно теплой погоды, напоминающей позднее лето, и резких похолоданий, сопровождаемых обильными снегопадами.

«Мы ожидаем, что средняя температура октября будет на 3-5 градусов Цельсия выше нормы, однако эти теплые периоды будут прерываться вторжениями арктического воздуха, что приведет к резким перепадам температуры и формированию гололедицы», – отметил климатолог в интервью Сиб.фм.

Особую обеспокоенность вызывает прогнозируемое количество осадков. Согласно расчетам, в октябре 2025 года в Новосибирске выпадет на 40-60% больше осадков, чем обычно. При этом форма будет крайне разнообразной – от проливных дождей до мокрого снега и ледяного дождя.

Непомнящих подчеркнул, что причиной таких аномалий является глобальное изменение климата и усиление сибирской антициклональной области.

«Из-за повышения температуры в Арктике меняется циркуляция воздушных масс, что влияет на погоду в Сибири. Усиление антициклона способствует более частому проникновению арктического воздуха на юг, а повышенная влажность, связанная с потеплением океанов, приводит к более обильным осадкам», – пояснил он.

Ранее стало известно, что самый аномально холодный октябрь в Новосибирске был 49 лет назад. Тогда температура воздуха достигала – 26 градусов Цельсия.