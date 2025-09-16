82.76% -1.2
сегодня 14:43
общество

В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали двое детей

Фото: стоп-кадр из видео
Авария произошла на перекрестке Красного проспекте и Гоголя.

Автомобиль Kia, работавший в службе такси, совершил столкновение с Nissan, который выполнял маневр разворота. От сильного удара такси потеряло управление и выехало на пешеходную зону, где находился мужчина с детской коляской. В аварии получили травмы тринадцатилетняя девочка, ехавшая в такси, и ребенок в возрасте одного года, находившийся в коляске. Обе пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств ДТП. Изъяты записи с видеорегистраторов близлежащих зданий и опрашиваются свидетели.

Дарья Лапина
Журналист

