В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадали двое детей

Авария произошла на перекрестке Красного проспекте и Гоголя.

Автомобиль Kia, работавший в службе такси, совершил столкновение с Nissan, который выполнял маневр разворота. От сильного удара такси потеряло управление и выехало на пешеходную зону, где находился мужчина с детской коляской. В аварии получили травмы тринадцатилетняя девочка, ехавшая в такси, и ребенок в возрасте одного года, находившийся в коляске. Обе пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств ДТП. Изъяты записи с видеорегистраторов близлежащих зданий и опрашиваются свидетели.