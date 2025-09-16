82.76% -1.2
В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в диверсии на жд-путях

Сибирячке грозит до 20 лет лишения свободы.

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнюю гражданку, подозреваемую в совершении диверсионного акта на Транссибе, произошедшего в Забайкальском крае. По данным Центра общественных связей ФСБ России, переданным агентству ТАСС, установлено, что действия женщины координировались украинскими спецслужбами.

В августе 2025 года задержанная изготовила кустарное взрывное устройство, которое затем установила на железнодорожном полотне и привела в действие. Процесс совершения диверсии женщина зафиксировала на камеру своего мобильного телефона и отправила отснятый материал своему украинскому координатору.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Дарья Лапина
Журналист

