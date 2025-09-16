В Новосибирской области по итогам выборов усилилась партия «Новые люди»

В Новосибирской области подвели итоги выборов в Законодательное собрание и горсовет Новосибирска.

На них серьёзно усилилась «Единая Россия», а вот КПРФ и ЛДПР потеряли позиции. Немного улучшила рейтинг по сравнению с выборами пятилетней давности партия «Новые люди». Она набирает 7,91% голосов на выборах в региональный парламент. В Заксобрании «Новосибирской области» во фракцию «Новые людей» войдут 4 депутата, в горсовете Новосибирска — 3. Это создаёт прочную основу для дальнейшего усиления влияния партии в регионе.

«Мы видим большой потенциал для роста перед выборами в Госдуму. Проанализируем, как его можно добиться. Благодарим всех, кто пришёл на эти выборы и поддержал обновление Новосибирской области! Мы получили сотни наказов от избирателей и будем работать над их воплощением ближайшие пять лет, чтобы оправдать доверие людей», — подводит итоги выборов руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Она добавила, что выборы в Новосибирской области прошли конкурентно и прозрачно. «Новые люди» подготовили около тысячи наблюдателей. Они работали в течение трёх дней на участках, а также следили за происходящим онлайн из центра общественного наблюдения.

«Новые люди» выиграли выборы как по партийным спискам, так и по одномандатному округу в Заельцовском районе. Здесь победу одержал Илья Поляков, который представлял эту территорию в прошлом созыве. Партия «Новые люди» в этом районе вышла на первое место по партспискам.

В горсовете Новосибирска «Новых людей» будут представлять Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Андрей Шамалёв. Точный состав фракции в Законодательном собрании станет известен, когда подведут окончательные итоги голосования по территориальным группам.

Важным достижением стала серия побед кандидатов партии на местных выборах в районах Новосибирской области. Если ранее у «Новых людей» было не так много муниципальных депутатов, то теперь их 43.