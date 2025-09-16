В Новосибирской области за неделю выявили свыше 24 тысяч больных ОРВИ

Уровень заболеваемости оказался ниже того, чем был в прошлом году.

В период с 8 по 14 сентября текущего года в Новосибирской области зарегистрировано свыше 24,3 тысяч эпизодов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). По сравнению с предшествующей неделей отмечается увеличение числа заболевших.

Тем не менее, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что текущий уровень заболеваемости на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, уменьшение количества заболевших обусловлено установившейся теплой погодой, которая в настоящее время препятствует активному распространению вирусных инфекций.

За вторую неделю сентября в регионе не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Важнейшим средством профилактики остается вакцинация. В области уже вакцинировано более 252,6 тысяч граждан, включая 87,3 тысячи детей.