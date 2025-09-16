82.76% -1.2
В новосибирском аэропорту Толмачево у иностранца выявили 31 тысячу долларов

Нарушитель был задержан при прохождении «зеленого коридора» после того, как подтвердил наличие валюты.

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники остановили иностранца, пытавшегося нелегально вывезти крупную сумму денег. Как сообщили представители Новосибирской таможни, 37-летний гражданин намеревался перевезти в Самарканд сумму, эквивалентную более чем 31 тысяче долларов США, без декларирования.

В ходе досмотра у него в нагрудной сумке обнаружили 30 тысяч долларов, тысячу евро и 50 тысяч рублей. Мужчина был остановлен при прохождении через «зеленый коридор», после того как подтвердил наличие у него валюты.

По факту незаконного перемещения денежных средств в значительном объеме Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело. Разрешенную к провозу сумму в 10 тысяч долларов вернут владельцу, остальную валюту конфисковали. Судьбу изъятых средств решит суд. Задержанный пояснил, что ему не были известны правила провоза валюты через границу.

