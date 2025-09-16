ВТБ открыл прием заявок на программу «Именные гранты ВТБ 2025»

ВТБ запустил новый сезон образовательной программы «Именные гранты ВТБ». Этот масштабный проект для талантливых студентов банк реализует уже в шестой раз. За это время программа собрала более 35 000 заявок. По условиям программы участники пройдут многоступенчатый отбор, в результате которого 30 лучших участников получат именные гранты в размере 200 000 рублей на реализацию собственных проектов и профессиональное развитие.

Как и в предыдущие сезоны, студентов ждет насыщенная программа в формате образовательного курса. Участники «Именных грантов» посетят мастер-классы от ведущих экспертов ВТБ и приглашенных спикеров, будут выполнять интерактивные задания и смогут прокачать свои навыки сразу в нескольких направлениях.

В рамках образовательного курса предусмотрено три модуля:

- Профессиональные навыки: студенты изучат инструменты AI, принципы дизайна и визуальной коммуникации для создания презентаций, погрузятся в мир инвестиций и финансов.

- Гибкие навыки: участники смогут улучшить свои компетенции в коммуникации, лидерстве, командном взаимодействии и узнают секреты построения личного бренда.

- Построение карьеры: студенты получат советы и рекомендации от экспертов ВТБ по карьерному планированию и развитию.

Участвовать в программе «Именные гранты ВТБ» могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2026-2027 годов выпуска, которые учатся на целевых факультетах в 38 ведущих вузах России.

На финале проекта в декабре топ-250 участников получат подарки от ВТБ и фаст-трек на стажировки банка, а 30 победителей с наилучшим результатом по традиции получат гранты в 200 000 рублей на воплощение своих карьерных амбиций.

Информация о проекте размещена на официальном сайте «Именные гранты ВТБ». Заявки принимаются до 3 октября 2025 года.

