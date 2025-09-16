Ярмарка белорусских товаров вновь откроется в центре Новосибирска

С 18 по 28 сентября жители Новосибирска смогут купить продукты из соседней дружественной страны.

С 18 по 28 сентября новосибирцы смогут побывать на белорусской торговой площадке. Эта ярмарка станет уже восьмой по счету, проводимой благодаря сотрудничеству между Республикой Беларусь и Новосибирской областью.

По информации из телеграм-канала городской администрации Новосибирска, в ярмарке примут участие шестнадцать белорусских производителей. Жители города смогут купить мясные продукты из Белоруссии, знаменитое сгущенное молоко, широкий ассортимент солений, косметику, а также трикотажные и швейные изделия.

Торговые ряды, по традиции, расположатся на площади Ленина.

Официальное открытие ярмарки состоится 18 сентября в 16:00. Ярмарка будет принимать посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00.

Важно помнить, что в период проведения ярмарки будет введено ограничение на парковку по адресу: Красный проспект, 25.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты и площадки для парковки в центре города, дабы избежать возможных неприятностей. Размещение автомобилей в зоне действия ограничений может повлечь за собой эвакуацию.