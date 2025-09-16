82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:28
пробки
5/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 11:28
пробки
5/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 08:17
общество

Железные дороги в Новосибирской области теперь проектируют вдвое быстрее

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Продуктивность сотрудников выросла на 86%, а выработка – на 112%.

Новосибирская компания «Промснаб-Сервис», участвующая в госпрограмме «Производительность труда», добилась значительного роста эффективности проектирования железнодорожного полотна – на 112%. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».

Улучшение стало возможным благодаря внедрению CRM-системы, обеспечивающей централизованное управление и оперативное взаимодействие с клиентами. Она упростила процессы и ускорила реакцию на любые изменения.

Лев Решетников, министр экономического развития области, подчеркнул, что пример «Промснаб-Сервис» подтверждает полезность методов бережливого производства в работе офиса. По его сведениям, примерно два десятка компаний-участниц программы смогли оптимизировать свои процессы, высвободив ресурсы и снизив затраты.

Основанная в 2021 году, компания занимается разработкой проектной документации для железнодорожных путей. Она обслуживает предприятия добывающей промышленности, зерновые компании, контейнерные терминалы, грузоперевозчиков, а также участвует в проектах по восстановлению железнодорожной инфраструктуры.

В сотрудничестве со специалистами Регионального центра компетенций работники «Промснаб-Сервис» обозначили основные сложности в проектировании: отставание от графика, неравномерная нагрузка на сотрудников, трата времени на поиск нужной информации и дефицит единой системы координации.

Внедрение CRM-системы позволило решить большинство этих проблем: появились готовые регламенты, шаблоны, списки контроля, единая система кодирования проектной документации и перераспределение задач. В результате этих нововведений эффективность работников повысилась на 86%, а общая выработка – на 112%.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.