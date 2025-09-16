Житель Новосибирска нашел ключи в подъезде и обокрал соседей

Общая сумма ущерба составила более 135 тыс. рублей. Ближайшие 2,5 года сибиряк проведет в колонии.

Новосибирский районный суд Октябрьского района вынес обвинительный приговор 45-летнему горожанину. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с нанесением значительного материального ущерба гражданину, а также с незаконным проникновением в чужое жилище).

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемый проник в подъезд жилого дома, где обнаружил ключи от одной из квартир, торчащие во входной двери, и воспользовался ими, чтобы войти в квартиру.

Убедившись в отсутствии хозяев, злоумышленник совершил кражу имущества, принадлежащего потерпевшей, включая драгоценности, изготовленные из золота и серебра.

В результате преступных действий потерпевшей был причинен ущерб на сумму, превышающую 135 000 рублей.

По решению суда, преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.