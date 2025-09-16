Жительницу Новосибирска арестовали за скандал и нецензурную брань на выборах

Сибирячка получила два дня административного ареста за мелкое хулиганство.

15 сентября 2025 года Кировский районный суд города Новосибирска вынес решение о признании Коробицыной Н.Н. виновной в совершении мелкого хулиганства. Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов общей юрисдикции Новосибирской области, инцидент произошел возле избирательного участка №1658, расположенного на улице Новогодняя, где гражданка Коробицына нецензурно выражалась, не обращая внимания на просьбы окружающих прекратить.

В ходе судебного заседания была установлена ее вина: представленная видеозапись показала, как Коробицына неуверенно передвигалась по территории лицея №176, громко сквернословя, в том числе в присутствии несовершеннолетних и взрослых граждан. Свидетельские показания и рапорты сотрудников полиции также подтверждали ее деструктивное поведение.

Несмотря на представленные доказательства, сама правонарушительница в зале суда отрицала свою вину, заявляя, что ей было отказано во входе на избирательный участок, и, следовательно, она не совершала каких-либо нарушений общественного порядка. Тем не менее, суд принял во внимание предыдущие прегрешения Коробицыной, включая эпизоды мелкого хулиганства и употребления спиртных напитков в публичных местах, и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на двое суток. Данное решение суда вступило в законную силу.