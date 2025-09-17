Бердск официально отказался от сортировки бытовых отходов

Неравнодушные к судьбе планеты бердчане делятся информацией о том, где принимают в переработку пластиковые и стеклянные бутылки, банки и макулатуру.

17 сентября 2025 года в городе Бердске вступил в силу обновлённый перечень мест для сбора твёрдых коммунальных отходов. Главное изменение в нём – отказ от использования жёлтых мусорных баков на территории города.

Эти жёлтые контейнеры служили для раздельного сбора вторсырья: пластиковых изделий, бумажной продукции, стеклянной тары и алюминиевых банок.

В предыдущей версии списка в Бердске функционировало около 360 таких контейнеров. В новом документе соответствующая строка присутствует, однако содержит только нули.

Трудности с функционированием системы жёлтых контейнеров начались в Бердске ещё в 2024 году. Тогда стали регулярно возникать задержки с вывозом отходов, предположительно, из-за проблем, возникших на мусорных полигонах. Переполненные баки оставались на улицах, многие из них пришли в негодность из-за неправильного использования, а часть была повреждена самими жителями. К концу 2024 года жёлтые контейнеры исчезли с городских улиц, и теперь раздельный сбор мусора в Бердске официально прекращён.

Экологически неравнодушные жители Бердска обмениваются информацией о пунктах приема вторсырья, где можно сдать пластиковые и стеклянные бутылки, банки и макулатуру. Они рекомендуют обращаться в организации «Зелёная белка» и «Чистый Бердск».