сегодня 08:33
общество

Новосибирск окутал густой туман утром 17 сентября – 15 завораживающих кадров

Фото: Дарья Лапина / Сиб.фм
Сибиряки поспешили вооружиться смартфонами и сделать яркие кадры. Многие автовладельцы подчеркнули, что перемещаться по городским дорогам было затруднительно.

Видимость на некоторых участках трасс снизилась до нескольких десятков метров, что создавало повышенную опасность для водителей. Городские службы рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между транспортными средствами и обязательно включать противотуманные фары. Пешеходам также советовали быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

Несмотря на неудобства, вызванные туманом, многие жители Новосибирска увидели в этом явлении особую красоту. Фотографии и видеозаписи, заполонившие социальные сети, демонстрировали мистический пейзаж, в котором очертания зданий и деревьев словно растворялись в молочной дымке. Город на несколько часов превратился в сказочное место, завораживающее своей необычностью.

Метеорологи объяснили появление густого тумана резким перепадом температур и высокой влажностью воздуха.

Дарья Лапина
Журналист

