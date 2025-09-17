Новосибирским водителям выписали 15 тысяч штрафов за смартфоны в руке

Особенно показательным стал август 2025 года: камеры фотовидеофиксации зафиксировали более 3400 случаев использования телефонов за рулём.

В Новосибирске неуклонно увеличивается количество автомобилистов, получивших штрафы за использование мобильных устройств за рулем. По данным ГИБДД, с начала текущего года было оформлено более 15 тысяч протоколов за данное правонарушение, о чем проинформировали в Telegram-канале ГКУ НСО ЦОДД.

Примером служит август текущего года, когда комплексы автоматической фотовидеофиксации зарегистрировали свыше 3400 фактов использования телефонов водителями во время управления транспортным средством. На основании полученных данных были вынесены постановления, предусмотренные статьей 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Следует учитывать, что законодательство запрещает любые манипуляции с мобильным телефоном при движении автомобиля – будь то телефонные разговоры без использования гарнитуры, текстовые сообщения, просмотр переписки или использование различных приложений. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.