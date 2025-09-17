Стала известна точная дата открытия четвертого моста в Новосибирске

Согласно официальным данным, движение транспорта по новому переходу откроется уже в декабре 2025 года.

По информации от официальных источников, запуск транспортного потока по новому мостовому переходу запланирован на 6 декабря 2025 года. К этой дате будет обеспечено движение не только непосредственно по мосту, но и по всей протяженности главной автомагистрали. Данное заявление поступило от пресс-службы ГК «ВИС» в интервью «ФедералПресс».

Как заявили представители компании, на текущий момент готовность объекта оценивается в 98%. На левом берегу почти завершено строительство эстакады основного направления, и активно ведутся работы над тоннельным участком длиной 95 метров, где в настоящее время укладывается асфальтовое покрытие.

На противоположном, правом берегу, положение дел еще более обнадеживающее – все три съезда транспортной развязки уже функционируют. Что касается левобережной развязки, то на данный момент из двадцати пяти запланированных съездов открыты для использования пять.

Данный проект реализуется на основе концессионного соглашения и призван стать ключевым элементом городской транспортной системы, обеспечивающим снижение нагрузки на существующие мосты и оптимизацию логистики между берегами реки Обь. Финальные этапы тестирования и приемки объекта намечены на период ноябрь-декабрь 2025 года. Информация о торжественном открытии будет сообщена в дальнейшем.