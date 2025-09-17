Новосибирцы покрывают мигрантов с риском для собственной свободы

УФСБ по Новосибирской области выявило сразу несколько случаев легализации иностранцев через фиктивное усыновление, а также браки.

УФСБ России по Новосибирской области все чаще выявляются факты использования схемы незаконной легализации иностранцев в России через фиктивное усыновление, а также бракосочетание.

Так, накануне стало известно, что житель Новосибирска помог родственникам из Закавказья получить вид на жительство и гражданство РФ, фиктивно усыновив их ребенка. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ против жителя Новосибирска и иностранной гражданки.

Центральный районный суд Новосибирска признал виновными еще четырех жителей за организацию канала незаконной миграции через фиктивные браки. О. Карпухиной и А. Кондрашову назначено 3 года 6 месяцев условно, Г. Зиминой и В. Филипповой ‒ 3 года условно. Приговор не вступил в силу.