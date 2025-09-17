В НГУ создают установку для экспресс проверки двигателей дронов

Сегодня испытания дронов занимают недели, а то и месяцы. Ситуация будет меняться.

В Новосибирском госуниверситете ведётся разработка испытательного комплекса для винтомоторных установок беспилотных летательных аппаратов. Автором данного проекта является магистрант механико-математического факультета Егор Побежимов. Его концепция стала лауреатом федерального конкурса «Студенческий стартап», что позволило молодому специалисту получить грантовую поддержку в размере 1 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба НГУ.

По словам Егора, существующие методы испытаний дронов могут занимать от нескольких недель до месяцев, в связи с тем, что каждый тест выполняется вручную, а последующая аналитика информации требует значительных временных затрат. Новая установка позволит выполнять аналогичные тесты всего за два часа, предоставляя инженерам расширенный набор данных для анализа.

В настоящее время команда разработчиков занимается этапом сборки и создания необходимого программного обеспечения. Ориентировочно через год в НГУ планируют представить завершённую установку: компактную раму, оснащённую датчиками и средствами защиты, интегрированную с программным обеспечением для обработки и анализа данных. Данное решение может быть востребовано в конструкторских бюро, на производственных предприятиях, а также при внедрении дронов в концепции «умных городов».