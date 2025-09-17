Заморозки прогнозируют метеорологи в Новосибирской области

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается значительное похолодание.

Ожидается падение температуры вплоть до показателей в +1 градус.

Однако в самом Новосибирске в конце недели горожан ждет достаточно комфортная и сухая погода. В четверг, 18 сентября, небо ожидается в этот период переменной облачности. Ночью температура будет примерно +4...+6 градусов, а днем воздух прогреется до показателей в +18...+20 градусов. Ветер северо-восточный, но при этом умеренный.

В пятницу, 19 сентября, осадков новосибирские метеорологи не ожидают. Ночные показатели термометров будут достигать примерно +5...+7 градусов, а днем температура сильно поднимется в сравнении с ночными значениями до +19...+21 градуса. Ветер при этом будет сохранять северо-восточное направление.

Схожие погодные условия синоптики обещают и на субботу, 20 сентября. Ночь будет прохладной, от +5 до +7 градусов, а днем вновь потеплеет до +19...+21 градуса. Ветер продолжит дуть с северо-востока.