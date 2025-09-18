44-летний житель Новосибирской области забил до смерти 70-летнюю женщину

Подвыпив, сибиряк набросился на жертву с кулаками, душил и бил в жизненно важные органы.

Собранные следственным отделом по Ордынскому району доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 44-летнему мужчине, проживающему в Кочковском районе. Он был признан виновным в совершении уголовного преступления, квалифицированного по статье 105, часть 1 УК РФ (умышленное лишение жизни человека).

Согласно материалам следствия и решению суда, трагический инцидент произошел ночью 10 апреля 2025 года. Подсудимый вместе с потерпевшей распивал алкоголь в доме, расположенном в одном из сел Кочковского района. В процессе употребления спиртного между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удар по лицу, а затем начал ее душить. После этого, обвиняемый жестоко избил 70-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары ногами по различным частям тела, в особенности в область головы. От полученных травм пожилая женщина скончалась непосредственно на месте преступления.

Приняв во внимание представленные следствием доказательства, суд вынес решение о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием срока в колонии строгого режима.