Аферисты требуют с новосибирцев деньги за бесплатные ритуальные услуги

В мэрии Новосибирска, в лице Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, предупредили горожан о деятельности недобросовестных ритуальных агентов.

Мошенники пользуются уязвимым положением людей, потерявших близких, и навязывают им платные услуги, вводя в значительные финансовые траты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, аферисты действуют по отработанной схеме: они убеждают родственников усопших в обязательной оплате места на кладбище, запрашивая за это от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, они настаивают на дополнительных платных услугах, таких как установка оград, оформление документов с так называемым «резервом» и транспортировка тела.

Отдельное внимание уделено проблеме с перевозкой усопших. Важно отметить, что с конца 2024 года эта услуга официально передана департаменту и финансируется из городского бюджета, то есть является бесплатной для граждан. Однако злоумышленники, используя поддельные удостоверения, успевают первыми прибыть к месту вызова и требуют у родных покойного от 40 до 50 тысяч рублей за ту же самую транспортировку.

По данным департамента, масштабы проблемы значительны: жертвами подобных махинаций становятся около 60% людей, переживающих горе утраты. Одной из ключевых причин сложившейся ситуации называют утечку информации из медицинских и правоохранительных учреждений, которая позволяет мошенникам оперативно выходить на связь с родственниками умерших.

В связи с этим в мэрии напомнили, что каждый гражданин имеет право на гарантированный перечень бесплатных ритуальных услуг. В него входит оформление всех необходимых документов, предоставление бесплатного гроба, перевозка тела из бюро судебно-медицинской экспертизы и непосредственно проведение погребения.