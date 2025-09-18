Крупный банк объявляет о старте нового сезона премии «Любимый малый бизнес»

В России стартует новый сезон премии Сбера «Любимый малый бизнес» — конкурса, который помогает предпринимателям заявить о себе и стать заметнее на рынке. Представители малого бизнеса России будут бороться за звание «Любимый бизнес».

Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей: индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие. Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других. Так, студия «Подружка невесты» из Томска помогает сделать свадьбу незабываемым событием, а туристический проект «Горная Саланга» в Кемеровской области создаёт новые туристические маршруты в российских горах.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Премия «Любимый малый бизнес» — наша благодарность сибирским предпринимателям за вклад в развитие экономики родного края и одновременно наше стремление поддержать лучшие практики, помочь талантливым людям развить перспективные проекты».

Марина Власова, основатель сети салонов красоты «Монро»:

«Я участвовала в премии «Любимый малый бизнес». Честно скажу: поначалу было страшновато — конкуренция огромная, а времени у предпринимателя всегда мало. Но я рискнула и выиграла — миллион рублей на развитие и путёвку в Манжерок. Благодаря этой поддержке мы усилили команду, расширили услуги и стали смелее в планах. Это был не просто приз. Это было ощущение: «Мой труд замечен, я иду в правильном направлении». Потому что премия — это не только деньги. Это шанс рассказать миру о своём деле, заявить о себе, почувствовать, что ты часть большой семьи предпринимателей».