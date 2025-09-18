Мэр Новосибирска осмотрел новый поезд «Ермак» в электродепо «Ельцовское»

У нового состава особая ливрея, логотип города Новосибирска.

Максим Кудрявцев, градоначальник Новосибирска, посетил электродепо «Ельцовское», где ознакомился с новейшим поездом модели «Ермак». По его словам, новый состав произвел отличное впечатление и подчеркнул необходимость модернизации парка вагонов городской подземки. "Состав великолепен, эмоции самые положительные. Уникальная раскраска и эмблема Новосибирска выделяют его среди других. Уверен, эти поезда будут долго служить жителям города", – заявил он.

Новосибирский мэр выразил оптимизм относительно скорой поставки всех пяти новых составов, каждый из которых состоит из пяти вагонов, в текущем году. Ожидается, что первый поезд «Ермак» приступит к перевозке пассажиров уже в середине октября.